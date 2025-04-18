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Новый канал и Rozum выпустили настольную игру «Хто зверху?»

Новый канал и Rozum выпустили настольную игру «Хто зверху?»

Настолку для компании можно приобрести в специализированных магазинах онлайн или офлайн и торговых сетях

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Почувствовать себя участником легендарного развлекательного шоу «Хто зверху?» реально! Компания Rozum в коллаборации с Новым каналом создала легкую игру для вечеринок по правилам любимого телевизионного проекта, который уже в течение 13-ти сезонов радует зрителей в эфире.

– Сотрудничество началось около полугода назад. Новый канал предоставил Rozum лицензию на использование бренда, также помогал с разрешением от форматчика по использованию нейминга проекта. Мы как команда создателей следили, чтобы все было в рамках формата и максимально похоже на реальное «Хто зверху?», – делится руководитель Студии 1, которая создает проект «Хто зверху?», Елена Антонова. – Наполнение игры структурировано по раундам, как в шоу. Разработчики игры преобразовали конкурсы в формат настолки. Например, «Руки-ноги». Вместо того чтобы надевать ладошки и стопы, как в шоу, в настольной игре участникам предложили складывать слова из букв на напальчниках. В конкурсе «Хто я?» теперь не нужно заходить за большую ширму и перевоплощаться в кого-то, а просто надеть карточку на голову и отгадывать, кем стал. Мы безгранично рады тому, что проект «Хто зверху?» пошел в народ еще больше. Рада, что все желающие могут поиграть в любимую игру у себя дома.

Новый канал и Rozum выпустили настольную игру «Хто зверху?»
Новый канал и Rozum выпустили настольную игру «Хто зверху?»

Чтобы игра удалась, нужно, чтобы в компании было от четырех игроков и царило хорошее настроение! Рекомендуемое возрастное ограничение участников – от 10 лет.

– Настольную игру «Хто зверху?» уже можно найти на полках магазинов игрушек и в специализированных офлайн и онлайн-магазинах настольных игр. Стоит настолка 999 гривен, – комментирует директор по продукту издательства Rozum Дмитрий Худобин. – На одном из маркетплейсов игра уже попала на первое место в категории. Скоро «Хто зверху?» для компании появится в крупных торговых сетях супермаркетов!

Новый канал и Rozum выпустили настольную игру «Хто зверху?»

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