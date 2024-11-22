«Что же я такого сделал?»: какой хейт цепляет Евгения Клопотенко

За кулисами шоу «Хто зверху?» на Новом канале известный украинский шеф-повар, ресторатор и шоумен рассказал, что смотрит почти все проекты, в которых участвует, чтобы самосовершенствоваться

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Учитывая то, в скольких ТВ и YouTube-проектах его можно увидеть, кажется, что Евгений Клопотенко снимается чуть ли не еженедельно. А еще посещает офлайн-мероприятия, ведет личные страницы в соцсетях, руководит социальными проектами и собственными ресторанами. График звезды расписан поминутно! Но он все равно успевает не только создавать контент и воплощать идеи в жизнь, но и пересматривает все со своим участием. Говорит, это очень классная привычка, которая помогает самосовершенствоваться.

– Раньше я смотрел все проекты, где снимался. Сейчас не всегда есть время на это. Поэтому смотрю примерно 70% всего, где участвую. Мне это важно, потому что анализирую, как выгляжу, как веду себя, что говорю, – рассказывает Евгений Клопотенко за кулисами шоу Нового канала «Хто зверху?» – В кадре – одно ощущение, а во время просмотра совершенно другое. Я сам понимаю, где заикался и над чем нужно поработать. Или, например, что надо стараться медленнее говорить. Если это юмористические проекты, и я там удачно пошутил, то могу сам над собой посмеяться.

С ростом популярности обычно растет и количество отрицательных комментариев. Но Клопотенко к этому привык. Его почти не цепляют хейтеры. За исключением некоторых случаев.

– Слова – это всего лишь реакции. Не всегда это именно то, что человек действительно думает, – говорит Евгений. – Я понял, что часто эти слова зависят от того, в каком человек сейчас в состоянии или настроении. Если нервничает, то будет кричать и на меня. Если очень доволен, может вообще молчать и думать только о своем. Так что я очень редко реагирую на хейт. Читаю, чтобы просто знать. Единственный вариант, когда это меня может задеть, и я начинаю разбираться в ситуации, когда идет не единичный хейт. Бывает, что очень многие одновременно начинают писать негативные комментарии или то, что не согласны с чем-то. Я сразу задумываюсь, а что такого сделал, что на это обратило внимание пару тысяч человек. Наверное, это означает, что тема для общества – особенная. А почему так? Всегда подробно анализирую ситуацию, а не обижаюсь или нервничаю.

Смотрите игровое развлекательное шоу «Хто зверху?» с Лесей Никитюк, Богданом Шелудяком и топовыми украинскими знаменитостями каждый четверг в 20:00 на Новом канале!