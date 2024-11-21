«Мій малий – моя лялька»: Віка Маре – про гардероб 2-річного сина

Украинская инфлюэнсер, которую увидите в шоу «Хто зверху?» на Новом канале, рассказала, что ее сын уже имеет чувство стиля и очень любит парные look’и

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В Instagram-аккаунте модели, актрисы и блогера Вики Маре – более 500 тысяч подписчиков. Ее аудитория привыкла к лайф-стайл контенту. Девушка показывает, как проводит дни, где гуляет, с кем встречается, советует заведения, которые стоит посетить, рассказывает об увлечении актерством и воспитании сына. Одна из главных составляющих ее блога – стиль. Маремуха показывает ежедневные образы, дает советы, как сочетать вещи, делится брендами и магазинами, где можно купить стильную одежду.

– Почти на 85% мой шкаф состоит из украинских брендов. Я их обожаю! Мне везет, потому что часто дарят вещи. Всегда рада всех поддерживать! И носить дальше эту одежду с удовольствием, – рассказывает Вика Маре за кулисами съемок шоу Нового канала «Хто зверху?» – Я не поклонница секонд-хендов или сейлов, потому что не люблю копаться в вещах. Банально не умею этого делать! Завидую людям, у которых получается находить крутые look’ на скидках или барахолках. Но у меня есть винтажный плащ Burberry, который купила когда-то за три тысячи гривен. Также очень люблю мужскую одежду. Часто, покупая вещи для мужа, подбирала именно так, чтобы мне под гардероб подходило. Или друзья дарили что-то ему, я забирала тихонько, и он даже забывал, что это сначала было его (смеется).

Отдельная страсть Маремухи – одежда для ребенка. Она с детства стильно одевает 2-летнего Луку и часто снимает его луки в сториз или Reels в Instagram. Со временем Вика заметила, что такое ее увлечение воспитывает вкус и чувство стиля у сына.

– В детстве я очень любила одевать кукол. Сейчас шучу, что мой малыш – это моя кукла, – с улыбкой рассказывает Вика. – Если я где-то в Европе, то покупаю одежду не для себя, а для сына. Потому что у нас очень мало стильных и действительно качественных детских вещей. Поэтому понимаю, что для себя я и у наших брендов найду много крутого, а для сына покупаю за границей. Футболки, свитшоты, обувь… Очень люблю выбирать вещи для него! Более того, Лука понимает, что это новая одежда. Он сразу ее рассматривает, сам меряет, бежит к зеркалу. Я еще и комментирую: «Сын, какой ты стильный!» Он начинает улыбаться и крутиться перед зеркалом. Видно, что ему нравится. Отдельная тема – парные look’и. Лука любит, когда мама одета похоже, как он.

Смотрите игровой развлекательный проект «Хто зверху?» с Лесей Никитюк и Богданом Шелудяком уже сегодня, 21 ноября, в 20:00 на Новом канале! В выпуске сыграют: Вика Маре, Анна Тринчер, Настя Евтушенко, Евгений Клопотенко, Бампер и Сус.