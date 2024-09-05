Не їсть та спить по дві години на день: суперсили Лесі Нікітюк під час зйомок

Если вы думали, что работа на телевидении – это легко, вы ошибались. Надо быть немного супергероем, чтобы выдерживать 12-часовые съемки и при этом улыбаться и не терять чувство юмора. Ведущей Нового канала Лесе Никитюк это удается. Рассказываем, как именно.

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Новые игры и новые победы на шоу «Хто зверху?» стартуют уже сегодня! В 20:00 на Новом канале покажут первый выпуск 13-го сезона любимого развлекательного проекта для всей семьи. Накануне эфира предлагаем узнать кое-что интересное о съемочном процессе. Своими закулисными секретами поделилась ведущая шоу и капитан женских команд Леся Никитюк.

– Уже много лет я работаю в характерном для телевидения графике. Поэтому появились определенные привычки, – говорит звезда. – Могу по шесть часов не ходить в туалет. Поспать два часа, отработав 16-часовой рабочий день и снова на съемки. Так может продолжаться до четырех дней. Потом мне нужно один день отоспаться, и могу дальше работать в таком графике.

Во время съемок этого сезона, которые проходили летом, Леся Никитюк опубликовала на своей Instagram-странице Reels, где показала, как проходит день на съемочной площадке. Там рассказала, что за один день создаются два выпуска «Хто зверху?» А что она делает в паузе между съемками?

– Обычно у меня есть часок перерыва. Ровно на 20 минут меня оставляют в гримерке одну. Я медитирую. Это помогает прийти в себя, – делится ведущая. – Потом пью кофе или воду, потому что в течение съемочного дня не ем. Максимум – кусочек шоколада или пару глотков «колы». Мне нужно аккумулировать энергию, которая во время съемок полностью уходит на работу. Если поем, то эта энергия потребуется для переваривания пищи. Потому я этого не делаю.

Включайте Новый канал в 20:00 и ловите вдохновение вместе с шоу «Хто зверху?» В первом выпуске проекта с ведущими Лесей Никитюк и Богданом Шелудяком сыграют: Michelle Andrade, Маша Кондратенко, Кенди Суперстар, MELOVIN, Дмитрий Каднай и Лесик.