«Если девушка юмористка, отношений у нас не будет»: Марк Куцевалов – о табу в любви

Известный стендап-комик и финалист реалити «Пара на мільйон» (Новый канал) рассказал, что мешает ему построить отношения

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Нестандартное чувство юмора и врожденная способность к импровизации сделали Марка Куцевалова настоящей звездой украинского стендапа. Особую симпатию среди украинок Марк обрел, приняв участие в шоу «Пара на мільйон» (Новый канал). А вот настоящую народную любовь комику принесли благотворительные реалити-походы, которые он транслировал в соцсетях, чтобы собрать средства на нужды ВСУ. Он умный, симпатичный, активно занимается волонтерством, но для поклонниц личная жизнь Марка так и остается загадкой. Во время съемок шоу «Хто зверху?» юморист рассказал о серьезном препятствии, которое может помешать романтическим отношениям.

– Для меня очень важно, чтобы девушка была самодостаточной и интересной личностью, имела свои интересы и увлечения. Но если она играет в «Лізі Сміху», серьезно занимается юмором, увлекается стендапом, то отношений у нас не будет, – признался Марк Куцевалов. – Я считаю, что девушки-юмористки – это суперкруто! Однако если дело касается романтических отношений именно со мной, хочу, чтобы юмор не являлся ее профессиональной сферой. Просто мне кажется, что такой юмор немного деформирует женщин, как, на самом деле, и мужчин. И для общения это не очень прикольно.

Существует множество счастливых пар, которые встретились именно в профессиональной сфере, среди них есть и комики. Марк хочет, чтобы юмор был приятным дополнением к характеру его избранницы, а не профессией и стилем жизни.

– Я считаю, что когда два человека из юмористической сферы встречаются и хотят строить отношения – это очень весело, но для меня ничего больше, – прокомментировал Новому каналу Марк Куцевалов. – Юмор должен присутствовать в отношениях, конечно, и мне бы хотелось, чтобы моя потенциальная девушка была веселой, но это не главное.

Смотрите премьеру 13-го сезона игрового проекта «Хто зверху?» с Лесей Никитюк, Богданом Шелудяком и топовыми украинскими звездами уже 5 сентября в 20:00 на Новом канале!