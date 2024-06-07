«Горжусь им и его достижениями!»: история дружбы Евгения Таллера и Богдана Шелудяка

Ведущие проектов Нового канала «Неймовірні дуети» и «Хто зверху?» рассказали о памятных моментах дружбы

9 июня отмечается Международный день друзей. В честь этого неофициального праздника рассказываем о дружбе двух ведущих Нового канала – Богдана Шелудяка из «Хто зверху?» и Евгения Таллера из «Неймовірних дуетів». Как познакомились, что пережили вместе, какие яркие моменты помнят и чем вдохновляются друг у друга – дальше в материале.

Cейчас смотрят

История дружбы

– Женю я знал задолго до того, как он узнал обо мне. Я приехал в Киев в конце 2014-го и случайно оказался в КНУКиМ, где учился Таллер. Знакомая предложила сыграть в выпускном спектакле, а я и не против, поскольку делать было нечего, а в окружение из сферы кино хотелось, – рассказывает Богдан Шелудяк. – Помню, сижу однажды в столовой и вижу постер: «Ведущие утреннего шоу Женя Таллер и Настя Елисеева». Я сразу запомнил Жеку. А потом узнал о премии «Золотой батон» (антипремия за сомнительные заслуги – прим. ред.), которую организовывал Таллер. Приехал туда с Викой Маремухой, которая наконец-то нас с Женей познакомила. Жека – очень коммуникабельный и активный, на этом мы сошлись. Он такой добряк… Всегда, без исключения, придет на помощь. А еще мне нравится, что Женя постоянно горит чем-нибудь новым. У него всегда множество проектов, идей, непредсказуемых решений. Это топ! Меня вдохновляет эта его черта.

Ребята иногда пересекались в совместных компаниях. Позже работали вместе, а впоследствии подружились.

– Мы поняли, что похоже рефлексируем по поводу чего-либо. Когда стали теснее общаться, всегда обсуждали смысл бытия, вечные вопросы. Могли говорить часами! – с улыбкой рассказывает Евгений Таллер. – А еще давно мечтали вести рейтинговый студийный проект на телевидении. Мечта привела нас примерно в одно и то же время в эту точку. А это круто! Когда Новый канал объявил, что я буду ведущим шоу «Неймовірні дуети», кто-то написал в комментариях: «Давайте уже соберите всех блогеров в одном месте». А я подумал: «Крутая идея, а давайте!» (улыбается). Многие из моего окружения растут, развиваются. И я вместе с ними. Поэтому мы проходим эти ступеньки вместе.

Кстати, Таллер одним из первых узнал новость, что Шелудяк стал новым ведущим шоу «Хто зверху?», но в дружеских отношениях парней нет места зависти.

– С Бодей всегда душевно и интересно. У многих сложился образ парня-весельчака, который всегда в хорошем настроении. Но на самом деле все наоборот: Богдан – больше о глубине, и в этом мы с ним сошлись. Горжусь им и его достижениями! – комментирует Евгений Таллер.

Две истории о дружбе

От Богдана Шелудяка:

– Я уже рассказывал, что не люблю праздновать свой день рождения. Но пять лет назад Жека устроил мне сюрприз, – рассказывает ведущий игрового проекта «Хто зверху?» – Он позвонил мне в канун дня рождения, спросил, занят ли я завтра. Ответил, что нет планов. Жека предложил снять рекламу очков за довольно большой гонорар. Конечно, я согласился. Приехал на следующий день на локацию вообще без подозрений. А оказалось, что это Женя преподнес мне сюрприз! Я зашел в заведение, а там много друзей, накрыт праздничный стол, подарки, шарики, торт со свечами… Было очень приятно и по-особенному тепло.

И от Евгения Таллера:

– Когда вышло сериалити «Киев днем и ночью», Бодя стал суперпопулярным. У него набралась большая аудитория в Instagram. А я очень хотел стать блогером и снимать скетчи. В то время набралось до 10 тысяч подписчиков, что было объективно мало по сравнению с Богданом, – вспоминает ведущий талант-шоу «Неймовірні дуети». – Я написал ему и предложил поснимать вместе ролики. И добавил: «Хотел бы запостить себе часть, а еще попросить тебя, чтобы ты выложил какую-то часть на своей странице». И он согласился! Мы сняли видео в квартире подруги, а потом поехали в заведение и еще долго разговаривали.