Новые лица и звезды в костюмах вареников: Новый канал снимает «Хто зверху?»

Леся Никитюк и Богдан Шелудяк собрали команды звездных мужчин и женщин, чтобы еще раз, играя, определить – кто же сверху? 13-й сезон легендарного шоу ждите осенью на Новом канале

Торт – на площадке, а значит, начались съемки очередного сезона любимого шоу миллионов украинцев «Хто зверху?» Сладенькое в первый съемочный день – это новая традиция телевизионщиков на удачу. Впереди у них – съемки 18 выпусков нового сезона проекта. Новые игры – новые победы!

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– Не верится, что снимаем уже 13-й сезон! Да, с каждым годом все сложнее придумывать новые конкурсы и задания, не повторяться, быть актуальными. Но наша творческая команда знает свое дело! Очень горжусь всеми, – рассказывает руководитель проекта Аня Вовк. – В этом сезоне структура программы останется неизменной. Так что увидите все свои любимые раунды! Как всегда, много интересного приготовили для «обменов ролями» и финалов. Хочется, чтобы звездам было интересно играть, а у зрителей не исчезала улыбка. В этом году участники попробуют на себе очень странные профессии. Например, переворачиватель пингвинов. Или необычные хобби. Например, хобихорсинг (вид спорта с элементами гимнастики, представляющий собой «прыжки» на деревянной палке с лошадиной головой). Открою секрет: только в нашем шоу вы сможете увидеть украинских звезд в костюме хот-дога или вареника с вишнями. Будет ярко и смешно, гарантирую!

Среди участников 18 программ сезона увидим певцов, актеров, блогеров, спортсменов, ведущих, иллюзионистов, юмористов. Спойлер: будет много новых лиц! И, конечно, опытных игроков. В общей сложности выяснять, кто сверху, будут 108 знаменитостей.

– «Хто зверху?» – это шоу, открывающее новые лица. В программе может засиять совершенно новая звезда. К нам часто приходят творческие талантливые люди, еще мало известные широкой аудитории. Я бы советовала новым участникам приложить максимум усилий, чтобы показать себя, классно сыграть в конкурсах, а не стоять за стойкой и молчать, – делится мыслями яркая ведущая шоу Леся Никитюк. – Вспомним певицу и блогера Аню Тринчер, которая впервые пришла на «Хто зверху?», кажется, три года назад. Я уже тогда сказала ей: ты будешь звездой. Потому что она так классно себя показала с разных сторон за время, отведенное на программу, что мы все были в шоке! Также есть звезды, которые каждый год принимают участие в нашем легендарном шоу. У них каждый сезон как будто ностальгия, поэтому их реакции новые и прикольные. Вообще я очень рада, что люди смотрят «Хто зверху?» и просят еще. Зритель понимает, что сейчас нам всем нужно держаться. А один из главных щитов психологической выдержки – это юмор. Как писал Бернар Вербер в книге «Империя Ангелов»: «Любовь – это меч, а юмор – это щит».

Второй год подряд руководить мужской командой и противостоять Лесе Никитюк будет Богдан Шелудяк.А роль Пана Судьи, как всегда, будет исполнять Александр Педан.

– В прошлом году я очень нервничал, поэтому тщательно готовился к съемкам: занимался украинским языком, ходил на уроки по импровизации. Перед съемками этого сезона волнения гораздо меньше. Хотя оно есть! – говорит Богдан Шелудяк. – Кстати, по поводу участников: в прошлом году я заметил интересный парадокс. Думал, что мне будет легче сниматься с людьми, которых я хорошо знаю. К примеру, с блогерами или молодыми артистами. А с мегазвездами, напротив, сложно. Но вышло совершенно наоборот! Возможно, потому, что у людей из моего окружения меньше опыта в больших ТВ-шоу. А вот глыбы украинского шоубиза чувствуют себя в таких форматах как рыба в воде. Поэтому с ними очень легко и клево. На мой взгляд, такие выпуски были лучшими в прошлом сезоне. Интересно, как будет в этом году…

Так что включайте «Хто зверху?» уже этой осенью и увидите, как в шоу будут зажигать: Фима Константиновский, Jerry Heil, Влад Шевченко, Даша Кубик, Меловин, alyona alyona, Григорий Решетник, Полина Фролова, Евгений Лесничий, Кенди Суперстар, Вася Харизма, Ксения Мишина, POSITIFF, Michelle Andrade, Евгений Клопотенко, Наталья Денисенко, Евгений Таллер, Виталина Библив и многие другие!

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