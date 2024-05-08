«Загинув на війні молодим»: Богдан Шелудяк поділився особистою історією

В честь Дня памяти ведущий проекта «Хто зверху?» на Новом канале рассказал, как Вторая мировая война повлияла на его семью

8 мая – День памяти по погибшим и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Особенно сейчас, когда Украина борется против оккупанта и каждый день теряет защитников, приходит осознание, насколько важно помнить о тех, кто боролся за нашу нацию многие годы в прошлом. И передавать из поколения в поколение семейные истории о героях. Воспоминаниями о своих дедушке и прадедушке поделился ведущий шоу Нового канала «Хто зверху?» Богдан Шелудяк.

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– Сколько помню своих дедушку и бабушку, во время любого застолья с самого детства слышал от них слова о мире. Особенно от деда. Он всегда говорил тост: «Я рад, что мы собрались. Хочу, чтобы все были здоровы. Но главное, чтобы не было войны, потому что это очень страшно. Всем мирного и чистого неба над головой». Я тогда не осознавал всей важности этих слов… Но сейчас, во время полномасштабного вторжения, в полной мере понимаю, что именно он в них вкладывал. И насколько важно это мирное небо над головой, – делится мыслями Богдан. – Мой дедушка был ребенком войны и пережил оккупацию нашего родного города Середина-Буда в Сумской области. Все страшные и сложные моменты видел собственными глазами еще маленьким. А отец дедушки, мой прадед, воевал. И молодым погиб на войне. Дедушка почти не помнил его, рассказывал всегда только о маме, моей прабабушке. Кстати, помню, как мы с родителями ходили к ней на могилку.

Давайте сегодня вспомним обо всех героях, которые боролись за мир в нашей стране, и еще раз поблагодарим всех, кто борется за него сейчас!

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