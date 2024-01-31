«Найкраще рішення в моєму житті!»: Богдан Шелудяк зробив пересадку волосся

Ведущий игрового шоу «Хто зверху?» (Новый канал) в деталях рассказал о бьюти-процедуре, на которую решился

Знаменитости часто меняют что-то в своей внешности. Иногда этого требует состояние здоровья, иногда – желание выглядеть более эффектно или молодо. Но в большинстве случаев селебритиз скрывают от поклонников, какие процедуры красоты им приходилось делать. Но не харизматичный ведущий развлекательного проекта Нового канала «Хто зверху?», блогер Богдан Шелудяк. Парень сделал пересадку волос! И поделился деталями, когда, почему и какие впечатления у него остались.

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– Начну с небольшой предыстории: да, я сделал пересадку волос. Зачем рассказываю об этом? Потому даже среди моего окружения есть много людей, которые мечтают об этой процедуре, но не решаются. Своим примером хочу показать, что поход к стоматологу бывает более страшным, – отмечает Богдан Шелудяк. – Примерно в 20 лет я начал замечать, что моя прическа немного меняется. Глядя на лысого отца, понял: «Дорогие украинцы, этот день настал». С того времени начал пользоваться миноксидилом, но он не зарастил даже маленькие уголки на лбу. Шли годы, линия роста волос немного «отъезжала» (улыбается). Именно тогда я начал искать информацию о пересадке.

Однако найти ее было не так просто.

– Я сидел на англоязычных ресурсах и пытался отыскать хоть какие-то результаты до/после. Уже после переезда в Киев искал специалистов с какими-то отзывами знакомых, – говорит блогер. – Впоследствии нашел такого. Однако на тот момент понимал, что лет через 8-10 мне нужно будет делать еще одну пересадку. Поэтому надо либо ждать большего облысения, чтобы сделать «про запас», либо садиться на половые гормоны, чтобы жестко «держать» волосы. А этого делать я не хотел. Именно поэтому уже примерно год искал удобный момент, чтобы провести повторную процедуру. Планировал ее еще на осень. Но серьезно заболел, что тоже сказалось на волосах, и пришлось отложить все на несколько месяцев.

Такой информацией на широкую аудиторию Богдан делится впервые. До этого о его проблеме с выпадением волос знали только самые близкие люди.

– Пересадка была одним из самых лучших решений в моей жизни! Она убрала у меня серьезный комплекс, который есть у большинства мужчин, столкнувшихся с этой проблемой. Поэтому я без колебаний пошел на это снова, – отмечает ведущий Нового канала. – На этот раз выбрал турецкую клинику, потому что она топ во всем мире по этому делу. Раз в несколько месяцев врачи приезжают в Киев. Во время такого приезда летом сходил на консультацию. А зимой, когда врачи снова приехали, мы все еще раз обсудили: я высказал свои пожелания, врач дал советы, чтобы все выглядело максимально естественно. Потом меня постригли на затылке. Волосы пересаживают с этого места в проблемные зоны (потому что на затылке волосяные луковицы более стойкие и никогда не выпадают), и врачу нужен к ним удобный доступ. Дальше меня ждала местная анестезия, забор графитов (волос) из донорской зоны и пересадка их на новое «место работы». На все ушло около пяти часов с небольшим перерывом.

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