«Мене не пустили в ресторан!»: ROXOLANA – про курйоз у новорічну ніч

За кулисами шоу «Хто зверху?», которое каждый четверг в 20:00 показывает Новый канал, украинская певица поделилась воспоминаниями о Рождестве из детства

С этого года украинцы отмечают все Новогодние праздники по новоюлианскому календарю. Теперь 6 декабря мы получаем подарки от святого Николая, а 25 декабря поем Рождественские колядки. У каждого есть теплые воспоминания из детства об этом празднике. Ностальгическими мыслями за кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) поделилась певица ROXOLANA.

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– Сколько я себя помню, мы постоянно на Рождество колядовали. Каждый год! И к нам приходил вертеп, и мы ездили к родственникам и друзьям. Сначала в один дом: попели, поели «пампухи», поехали дальше. И так кочевали целый вечер. Было очень атмосферно. Поэтому, наверное, сейчас так люблю петь колядки, – рассказывает артистка.

После Рождества мы будем встречать Новый год. С ним у каждого тоже есть множество ассоциаций. К примеру, письма с пожеланиями подарков под елку.

– Я писала письма святому Николаю каждый год. Это была очень классная и важная традиция, – говорит ROXOLANA. – В детстве очень увлекалась Гарри Поттером, и все мои просьбы были связаны с ним. Да и само письмо тематическое. Я писала его на листках с надписью «Гарри Поттер». Помню, просила волшебную палочку, магические бобы Jerry Belly, как в фильме. Еще некоторое время хотела детские наборы косметики. Как-то мне подарили первую обувь на каблуке – туфельки принцессы из детского магазина. А однажды пакет впечатлил меня больше, чем подарок. Уже не припомню, что именно было внутри, но четко помню: можно было нажимать кнопку на пакете, и он зажигался огоньками!

Говоря о встрече Нового года, ROXOLANA вспомнила также эксклюзивную курьезную историю.

– Однажды мы большой компанией – с родителями, друзьями, семьей – поехали встречать Новый год за границу. За тридцать минут до полуночи подошли к заведению, где договорились праздновать. И меня туда не пустили! Потому что мне было не 18 лет, а 17 с копейками, – делится певица. – Я взяла своих младших братьев и сестер и пошла смотреть с ними мультики. Новый год встретила в номере с детьми за просмотром «Щенячьего патруля».

Смотрите игровое шоу «Хто зверху?» с Лесей Никитюк и Богданом Шелудяком уже сегодня, 14 декабря, в 20:00 на Новом канале! В этот раз в гендерном поединке сойдутся: ROXOLANA, Даша Кубик, Michelle Andrade, Роман Мищеряков, Влад Шевченко и Антон Вельбой.