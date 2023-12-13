«Потом очень долго не хочется есть»: идеальный завтрак от Даши Квитковой

За кулисами игрового проекта Нового канала «Хто зверху?» блогер, которая в своих соцсетях мотивирует миллионы девушек, посоветовала вариант сытного завтрака

Известный украинский инфлюэнсер Даша Квиткова имеет идеальную фигуру. Каждый день на своей странице в Instagram она мотивирует подписчиков заниматься спортом, правильно питаться и отказаться от вредных привычек. А за кулисами развлекательного шоу «Хто зверху?» (Новый канал) звезда рассказала рецепт идеального завтрака, который заряжает силами и энергией.

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– Я очень люблю авокадо-тосты. Это супербанально, но вкусно, – говорит Даша Квиткова. – Сейчас на завтрак посоветую то, что когда-то для меня открыл тренер. Нужно взбить в блендере овсянку, банан, протеин, арахисовую пасту и растительное молоко. Такой коктейль получается немного сладким, поэтому выпить легко. Там есть все, что нужно, чтобы чувствовать себя круто и иметь силы для тренировки: белки, жиры и углеводы. Кстати, после того, как утром выпиваете такой коктейльчик, еще очень долго потом не хотите есть. Считаю, это идеально! (улыбается).

Сейчас Даша придерживается здорового питания. Но раньше она была напрямую связана с майонезом. Да-да, вы правильно прочли! Правда, и тогда она его не ела, а презентовала потребителям.

– В 15 лет я была промоутером майонеза. Предлагала людям в супермаркете попробовать этот продукт, – рассказывает Даша Квиткова.

Смотрите шоу «Хто зверху?» с любимыми украинскими знаменитостями и ведущими Лесей Никитюк и Богданом Шелудяком каждый четверг в 20:00 на Новом канале!