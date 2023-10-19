«У мене скінчились сили»: Євген Клопотенко – про день, коли він не хотів готувати

За кулисами съемок шоу «Хто зверху?» (Новый канал) повар рассказал о внутренних трансформациях

У каждого есть лайфхаки, как отдохнуть и отвлечься от тревожной реальности. Кто-то спасается работой, кто-то, напротив, ничего не может делать, кто-то занимается любимым хобби. Что помогает украинскому кулинарному эксперту и повару Евгению Клопотенко? Об этом он откровенно рассказал за кулисами шоу «Хто зверху?», которое каждый четверг в 20:00 показывает Новый канал.

Cейчас смотрят

«Концентрируешься на себе 10 минут»: Дмитрий Каднай – о гвоздестоянии

– Я просыпаюсь, понимаю, что на мне много ответственности, и работаю. Признаюсь, каждый день очень устаю… А вечером, чтобы отдохнуть, кулинарю. Это помогает. За последние два года только раз я не хотел готовить. Это был день, когда у меня кончились силы. Такое бывает раз в два-три года. И вот в такое время я просто сплю 22 часа и ничего не делаю, – говорит Женя Клопотенко. – Приготовление пищи – это моя душа. Во время этого процесса словно погружаюсь в другой мир. 90% моментов, когда мне нужно снять напряжение, заканчиваются готовкой. Это единственное, что имеет смысл. А еще иногда мне становится лучше, когда я переключаюсь с ментальной работы на физическую. Могу поубирать или поиграть в футбол.

За почти два года войны каждый из нас ощутил в себе много трансформаций. У каждого появились новые привычки и принципы. А вот Евгению трудно выделить что-то в своей жизни, поскольку внутренние личностные изменения начались у него раньше.

– Четыре или пять лет назад я перешел на украинский язык. Начал делать больше добра людям. Не сигналить лишний раз на дороге, например, – с улыбкой говорит Клопотенко. – А также улыбаться просто так. Много хороших привычек у меня появилось еще раньше. Так что когда началось полномасштабное вторжение, и все стали так действовать, где-то полгода не знал, что мне делать. Люди искали себя, в чем-то менялись, а у меня все было сформировано до войны. Единственное, что могу выделить, – я снова кое-что осознал. Раньше просто готовил для людей. С приходом популярности ты начинаешь бежать, чтобы стать лучшим или найти что-нибудь крутое. А сейчас все снова изменилось. Действительно, самое главное – готовить для людей!

Смотрите очередной выпуск игрового шоу «Хто зверху?» с Лесей Никитюк и Богданом Шелудяком уже сегодня, 19 октября, в 20:00 на Новом канале! В гендерном поединке сойдутся: Оля Полякова, Даша Астафьева и Оля Цыбульская против Евгения Клопотенко, водителя LeМаршрутки Богдана Богдановича и Амадора Лопеса.