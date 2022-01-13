Вместе на Мальдивах: певица VIKTORIA снова влюблена

Экс-вокалистка «НеАнгелов» рассказала о новых отношениях

В эфире шоу «Хто зверху?» (Новый канал) экс-вокалистка группы «НеАнгелы», сольная певица VIKTORIA намекнула, что снова влюблена. Среди потенциальных претендентов на сердце брюнетки может быть певец Виталий Козловский, с которым у нее теплые отношения, или бывший бойфренд. VIKTORIA признается, что это публичная личность, которая всем хорошо знакома. Сейчас певица с любимым отдыхает на Мальдивах.

– Я счастлива и задыхаюсь от любви, – эксклюзивно рассказывает Новому каналу VIKTORIA. – Мне хочется кричать на весь мир от переполняющих эмоций. Мое январское лето на Мальдивах после страстей по-итальянски – подарок с Небес. Наконец-то ты меня нашел, хотя мы всегда были так близко и у всех на виду.

Певица не будет долго скрывать имя любимого.

– Теперь я ничего не боюсь, – говорит VIKTORIA. – Мы вместе – сила. Радуюсь, что согласилась на твое предложение.