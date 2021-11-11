Евгений Клопотенко назвал точную сумму, которую тратит на еду

Звезда признался, что никогда не экономит на продуктах питания

Сколько ты тратишь денег на еду в месяц? Можешь назвать вслух, но эта сумма все равно не будет близка к той, которую тратят профессионалы и гуру в сфере питания. Например, известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко никогда не может отказать себе в желании купить какой-нибудь продукт, даже если он будет стоить непомерных для кого-то денег. Ведь для кулинарного эксперта самое важное в жизни – это еда.

За кулисами шоу «Хто зверху?» Евгений Клопотенко тоже не мог удержаться, чтобы не поговорить о кухне и еде. Поэтому Новому каналу удалось узнать, сколько же шеф-повар ежемесячно тратит денег на еду.

– Все, какие есть. 70% денег я трачу на еду. Реальная сумма на питание для меня – где-то 35 тысяч гривен. Принцип моей жизни таков: я могу не собирать на машину, не собирать на отпуск, не собирать на одежду, мне все это безразлично, а вот на еду трачу. Есть люди, которые покупают какую-то нормальную еду, которой хватает на жизнь, а оставшиеся деньги собирают на что-то другое. А я тупо все трачу на еду, потому что люблю есть. Когда прихожу в магазин, не смотрю цены, а беру все, что захочу. Именно так я выстроил свою жизнь. Такая сумма выходит, потому что покупаю дорогие продукты и много. Вот если захочу купить черную икру, возьму и куплю, если захочу ее не доедать, не доем. Еда – моя самая главная ценность. Если кто-то спросит, что я выберу – съесть 10 стейков или уехать в Египет, то выберу поесть. Но я не считаю, что это нормально, что это пример для общества и так нужно делать, – поделился шеф-повар.

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