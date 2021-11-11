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«Если я захочу купить черную икру, возьму и куплю»: Евгений Клопотенко назвал точную сумму, которую тратит на еду

Евгений Клопотенко назвал точную сумму, которую тратит на еду

Звезда признался, что никогда не экономит на продуктах питания

Сколько ты тратишь денег на еду в месяц? Можешь назвать вслух, но эта сумма все равно не будет близка к той, которую тратят профессионалы и гуру в сфере питания. Например, известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко никогда не может отказать себе в желании купить какой-нибудь продукт, даже если он будет стоить непомерных для кого-то денег. Ведь для кулинарного эксперта самое важное в жизни – это еда.

За кулисами шоу «Хто зверху?» Евгений Клопотенко тоже не мог удержаться, чтобы не поговорить о кухне и еде. Поэтому Новому каналу удалось узнать, сколько же шеф-повар ежемесячно тратит денег на еду.

Евгений Клопотенко назвал точную сумму, которую тратит на еду

– Все, какие есть. 70% денег я трачу на еду. Реальная сумма на питание для меня – где-то 35 тысяч гривен. Принцип моей жизни таков: я могу не собирать на машину, не собирать на отпуск, не собирать на одежду, мне все это безразлично, а вот на еду трачу. Есть люди, которые покупают какую-то нормальную еду, которой хватает на жизнь, а оставшиеся деньги собирают на что-то другое. А я тупо все трачу на еду, потому что люблю есть. Когда прихожу в магазин, не смотрю цены, а беру все, что захочу. Именно так я выстроил свою жизнь. Такая сумма выходит, потому что покупаю дорогие продукты и много. Вот если захочу купить черную икру, возьму и куплю, если захочу ее не доедать, не доем. Еда – моя самая главная ценность. Если кто-то спросит, что я выберу – съесть 10 стейков или уехать в Египет, то выберу поесть. Но я не считаю, что это нормально, что это пример для общества и так нужно делать, – поделился шеф-повар.

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