Настя Оруджева — о влюбленности в танцора

Во время съемок шоу «Хто зверху?» (Новый канал) актриса «Женского Квартала» вспомнила, как проводила лето в подростковом возрасте

Для кого-то подростковый период связан с тяжелыми воспоминаниями, для кого-то — это самое лучшее время в жизни. Например, актриса «Женского Квартала» Настя Оруджова вспоминает о детстве и юношестве с неподдельным теплом.

— В детстве я частенько болела, поэтому ездила не в летние лагеря, а в санатории. По сути, это то же самое, только я еще пила какую-то полезную водичку, ходила на массажи и прогревания, — вспомнила актриса во время съемок шоу «Хто зверху?» на Новом канале. — Это было прикольно, мне нравилось. Тем более, часто мы ездили вместе с друзьями, большой компанией.

Веселая компания — не единственное, что привлекало девушку в таких поездках. Однажды она влюбилась в одного из парней, который приехал в тот же санаторий.

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— Когда мне было 13 лет, я влюбилась в парня, который преподавал танцы. Ему было лет 16-17. Он всем нравился, был очень красивым. Помню: сижу в автобусе, смотрю на него и рыдаю, потому что никогда больше его не увижу. Тогда я себе пообещала так научиться танцевать брейк-данс, чтобы приехать в следующем году и покорить его. Чтобы он такой: «Настя, я тебя люблю!» Но, к сожалению, на танцы я так и не дошла. Может, в этом году… — посмеялась Настя.

Сказано — сделано. В этом году танцы таки ворвались в жизнь актрисы — она стала участницей танцевального шоу. Кто знает, может Насте все-таки удастся покорить сердце того самого парня с экрана телевизора?

Первый выпуск 11 сезона шоу «Хто зверху?» с Настей Оруджовой, Ириной Сопонару, Tayanna, Антоном Савлеповым, Васей БайБайдаком, Валентином Михиенко и ведущими Сергеем Притулой и Лесей Никитюк — в четверг, 2 сентября, в 19:00 на Новом канале. Смотрите свежие выпуски 11 сезона развлекательного шоу «Хто зверху?» по четвергам в 19:00.