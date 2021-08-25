ТОП-4 лайфхака бодрости от JAMALA

За кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) певица поделилась своими способами восстановления сил

Стартовал 11-й сезон развлекательного шоу для всей семьи «Хто зверху?» 24 августа Новый канал показал праздничный спецвыпуск ко Дню Независимости Украины. Было весело и бодро. За кулисами JAMALA поделилась способами восстановления сил. Сама ими пользуется и вам советует!

Сон

– Если человек плохо спит, то настроения вообще нет, – делится певица. – Энергия, как известно, – это сон. С появлением второго маленького ребенка его становится еще меньше. Я чувствовала это на себе, когда вообще не было энергии и желания писать, петь. Поэтому всеми силами старалась исправить это. На первое место рейтинга я однозначно ставлю хороший сон.

Окружение

– Надо находиться в атмосфере любви! – говорит JAMALA. – Дети, друзья, собаки, все, кто дает хорошее настроение, заботу и чувство нежности, должны быть рядом с вами.

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Удовольствие для тела

– Клево, если есть возможность ходить на массажи. Меня это очень восстанавливает. Нравится именно тайский, – рассказывает артистка. – Также круто поплавать. Я, например, очень зависима от моря, бассейнов. Стихия воды вдохновляет и наполняет.

Любимое дело

– Если ты по жизни занимаешься не тем, то чего-то всегда будет не хватать, – считает JAMALA. – У меня был такой случай. Когда я снимала квартиру с девушкой. Она приходила с работы уставшая и истощенная. А когда сменила профессию, то все пошло, как по маслу. Оказалось, она вдохновилась мной, сказав: «Я вижу, как ты заряженная приходишь с работы. И на следующий день у тебя всегда есть желание и энергия петь». Я думаю, когда ты любишь то, что делаешь, то этим и вдохновляешься. Это замкнутый круг: отдала – получила. Закономерность проявляется абсолютно во всем.

Спецвыпуск «Хто зверху?» ко Дню Независимости смотрите на сайте и на YouTube Нового канала. Свежий выпуск одиннадцатого сезона шоу включайте 2 сентября в 19:00 в эфире телеканала.