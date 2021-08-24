Друг, сегодня, 24 августа, мы все вместе празднуем День Независимости Украины. В этом году нашей прекрасной независимой стране исполняется 30 лет! Поздравляем всех украинцев с важным для каждого из нас днем и дарим тест на знание независимой Украины. Пройди наш тест ко Дню Независимости Украины и узнай что-то новое о своей Родине! А еще больше интересных фактов тебе расскажут украинские звезды вместе с Сергеем Притулой и Лесей Никитюк в спешле «Хто зверху?» ко Дню Независимости Украины уже в 19:00 на Новом канале.

Фото: IStock, Getty Images

Читай также:

Хорошего мужчину, вдохновения, уверенности и мудрости: Звезды поздравили Украину с Днем Независимости

Праздновал день рождения и играл в футбол: что украинские звезды делали в день провозглашения Независимости Украины