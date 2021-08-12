Сергей Притула показал свою первую в жизни татуировку (ФОТО)

Сделала его маленькая дочь звезды Нового канала

Ведущий шоу «Кто сверху?» и «Дети против звезд» Сергей Притула показал подписчикам в Instagram свою первую в жизни татуировку.

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Как стало понятно из фото, теперь на груди телеведущего красуется маленький цветной единорижек. Мастером такого тату стала маленькая дочь Притулы Соломия. Правда, такой рисунок продержится на коже совсем недолго, ведь является перманентным — временным. Это одна из тех татуировок, которые каждый из нас делал в детстве, найдя переводной рисунок в жувачке.

«Коли у тебе є 4-річна донька;))))))))))», — пошутил Сергей Притула.

Жди премьеру 11 сезона шоу «Хто зверху?» с Сергеем Притулой уже этой осенью!