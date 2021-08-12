Анна Тринчер, Даша Трегубова и Роман Мищеряков вспомнили самые интересные свидания

Анна Тринчер, Даша Трегубова и Роман Мищеряков рассказали о незабываемых рандеву

Десять лет назад ученые признали любовь психическим отклонением и даже дали ей свой код в классификаторе болезней. В этом нет ничего удивительного. Сильное романтическое чувство способно лишить человека сна, снизить аппетит и даже вызвать депрессию. На какие только безумные поступки не идут люди во время любви. А какие свидания устраивают! О последних украинские звезды рассказали на съемках шоу «Хто зверху?», которое уже 24 августа стартует на Новом канале.

Экстремальный рисунок

— Первый парень нарисовал мой портрет на куске бетона на крыше недостроя, — вспомнила певица Анна Тринчер. — На эту заброшку невозможно забраться, там очень опасно и везде охрана. Но парень нашел человека, который рисует портреты. Вместе они забрались на заброшку и всю ночь рисовали. Мой нынешний бойфренд тоже очень-очень романтичный! Однажды он заказал вертолет, мы поднялись в воздух, и с высоты я увидела огромнейший плакат с моим именем и фамилией в сердечке. Потом он подарил мне коробочку, внутри была живая жаба и надпись: «Будешь ли ты моей девушкой?» Почему жаба? Он решил, что это очень креативно (улыбается).

В кромешной темноте

— У меня было очень романтическое и запоминающееся свидание на Сейшелах, — рассказывает участник Improv Live Show Роман Мищеряков. — Там есть остров, называется Ла-Диг — безумно красивое место. На острове есть пляж, который входит в десятку самых красивых в мире. Там много гор, и в одной из них есть отель с рестораном. Самое крутое место для ужина – за столиком над обрывом, откуда открывается невероятная красота: природа плюс океан. Моя девушка заказала этот столик. Но ей не сказали, что если ужин начинается в 19:00, то вокруг будет кромешная темнота. В итоге мы не увидели красот, во время ужина девушка показывала мне картинки на телефоне и говорила: «Вот смотри, как должно быть красиво». Очень переживала по этому поводу. Но все равно была романтика. Мы сидели в кромешной темноте, ничего не было видно, а где-то вдалеке слышался шум волн.

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На крыше дома твоего

— Несколько лет назад парень устроил мне свидание на крыше, — улыбается ведущая и актриса Даша Трегубова. — Он украсил крышу, поставил светящиеся мешки, на которых можно было сидеть, заказал еду в ресторане. Все было очень романтично. Люблю, когда меня удивляют. Есть люди, которые не любят сюрпризы, но я не в их числе.

А на какие сумасшедшие поступки пойдут участники «Хто зверху?» ради победы над соперниками — смотрите всей семьей с 24 августа на Новом канале.