Топ-3 заправки для салатов от Евгения Клопотенко

Кулинар поделился салатными соусами из простейших ингредиентов

Заправка – обязательный компонент любого салата. Она собирает воедино все ингредиенты и добавляет новые оттенки вкуса и аромата. На полках супермаркетов можно найти огромный ассортимент готовых заправок, соусов и майонезов. Но не то пальто. За кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептами заправок из простых ингредиентов, которые прекрасно заменят вредные магазинные майонезы.

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Классический винегрет

2 столовые ложки лимонного сока, 2 чайные ложки сладкой горчицы, 70 мл оливкового масла. Соль, перец по вкусу. Все смешать.

Диетический соус

Смешать 150 мл йогурта, 1 натертый огурец и 4 зубчика чеснока выдавленных с помощью чесночного пресса.

Пряная заправка

500 мл нерафинированного масла, 1 столовая ложка орегано (сушеного), 1 столовая ложка базилика (сушеного), 1 столовая ложка чабреца (сушеного), 1 столовая ложка мяты (сушеной), 5-7 штук перца горошком. И тоже смешать.

Смотрите шоу премьеру шоу «Хто зверху?» 24 августа в 19:00 на Новом канале