Дарья Петрожицкая призналась, какие подарки ей делает бойфренд

Актриса театра и кино рассказала, как проводит свободное время со своим парнем

В начале этого года популярная украинская актриса Дарья Петрожицкая отдыхала в Египте, где закрутила курортный роман с парнем Алексеем. Их отношения переросли в нечто большее — со знакомства прошло полгода, а пара до сих пор вместе. Чем в свободное время занимаются влюбленные, Дарья рассказала во время съемок 11 сезона шоу «Хто зверху?» на Новом канале.

— Главное для нас — быть вместе. Неважно, чем мы при этом занимаемся. В последнее время мы пересматриваем мультсериал «Рик и Морти» и кайфуем, — призналась актриса. — Можем просто сидеть несколько дней дома или пойти погулять куда-то.

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Пара до сих пор наслаждается конфетно-букетным периодом — Алексей часто балует свою любимую приятными мелочами.

— Он всегда делает мне сюрпризы и подарки. Это мелочи, но для меня суперсюрприз, когда с бухты-барахты дарят «Киндер». Я очень радуюсь! В последнее время он говорит: «Перестань есть сладкое» И дарит жвачки «Love is…» — он жует жвачку, а я собираю фантики, — рассказала Дарья Новому каналу.

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