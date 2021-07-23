Аэробика 80-х от Притулы и гопак от Никитюк: завершились съемки нового сезона «Хто зверху?»

Уже десять сезонов игровое шоу «Хто зверху?» (Новый канал) удивляет и развлекает зрителей. Неизменно капитанами команд является Сергей Притула и Леся Никитюк, а роль Пана Судьи исполняет Александр Педан. Ежегодно творческая команда придумывает новые конкурсы. 11-й сезон, съемки которого завершились недавно, не станет исключением

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– Вы увидите очень масштабные, красивые финалы выпусков и «Обмены ролями», – интригует руководитель проекта Анна Вовк. – Конечно, будет много смешных конкурсов. Мне кажется, только в «Хто зверху?» можно увидеть звезд в костюмах больших динозавров, молотков, Конька-Горбунка или гигантских тапочек. А еще в этом сезоне оживут наши любимые детские игры – «Камень, ножницы, бумага», «Морской бой», «Крестики-нолики». Только все будет происходить не на листочках бумаги. Зрители увидят настоящее противостояние кораблей. Не во всех программах будут раунды «Кто я?» и «Правда или ложь», ведь добавилось два новых форматных конкурса: «Наши и не наши» и «Найди слово». В первом конкурсе звездные участники должны будут по фото вспоминать имя и фамилия известных людей. А во втором командам предстоит искать слова на филворде (вид кроссворда, в котором на игровом поле с множеством букв надо найти нужные слова, – прим. ред.)

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Понятно, что в новом сезоне проекта будет не только множество переодеваний, но и немало ярких динамичных конкурсов. Например, Сергей Притула попробует себя в аэробике 80-х, а Леся Никитюк ради победы станцует неистовый гопак! Кроме того, в «Хто зверху?» обновилась студия. Теперь стены украшают новые постеры с неизменными ведущими шоу. Для этого сделали отдельную крутую фотосессию!

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За годы существования игрового шоу «Хто зверху?» его участниками успели стать почти все звезды украинского шоу-бизнеса. В новом сезоне, конечно же, не обошлось без «ветеранов»: Оли Поляковой, Юрия Горбунова, Даши Астафьевой, Влада Ямы, NK, Натальи Могилевской, Евгения Кошевого, Джамалы и многих других. Но вместе с ними в съемках «Хто зверху?» приняли участие совершенно новые лица: ведущий «Орла&Решки. Земляне» Кирилл Макашов, вокалистки групп Go-A и KAZKA Екатерина Павленко и Александра Зарицкая.

Премьера 11 сезона «Хто зверху?» – уже этой осенью на Новом канале! А пока предлагаем заглянуть за кулисы съемок игрового шоу и посмотреть яркий фотоотчет с площадки:

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