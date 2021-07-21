Елена-Кристина Лебедь — об экстремальном отдыхе

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) рассказала, как любит проводить досуг

Сидеть на месте — это не про Елену-Кристину Лебедь. Ведущую проекта «Аферисты в сетях», который показывает Новый канал, хлебом не корми — дай пощекотать себе нервы. О любви к экстремальному отдыху девушка рассказала во время съемок нового сезона шоу «Хто зверху?»

— У меня такой темперамент — люблю острые впечатления. Очень нравится ощущение легкого «сосания под ложечкой», когда внутри екает и требуха трясутся, — смеется Елена-Кристина Лебедь. — Люблю чувствовать природный драйв, мне для этого не надо пить алкоголь (я вообще не употребляю) — хватает ярких впечатлений. Экстремальный отдых — хороший способ себя встряхнуть и получить бурный прилив эмоций.

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Чем только ни занималась Елена-Кристина Лебедь, но самыми яркими воспоминаниями стали поездка в парк развлечений и покорение неба.

— Мне понравились американские горки в «Диснейленде» — они там особенные. Увидеть содержимое своего желудка не удалось, но угроза была, — улыбается ведущая Нового канала. — Мы не только ехали вверх-вниз, но и въезжали в воду — это очень бодрило! Сначала тебе очень жарко, а потом — хлобысь — и такой яркий перепад ощущений. Также я прыгала с парашютом — не скажу, что это самый экстремальный поступок в моей жизни, но точно один из наиболее запоминающихся.

Увидеть Елену-Кристину Лебедь в 11 сезоне развлекательного шоу «Хто зверху?» вы сможете уже этой осенью на Новом канале!