Как выбрать хороший авокадо: советы от Евгения Клопотенко

Как узнать, спелый ли плод? Рассказывает профессиональный кулинар

Теперь авокадо можно купить в любом супермаркете и на рынке. Всего за несколько последних лет этот фрукт получил огромную популярность среди украинских потребителей. Но как правильно выбрать плод, чтобы получить от него максимум пользы и вкуса? Нужно знать несколько очень простых правил. Ими поделился за кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) кулинар Евгений Клопотенко.

– Спелость авокадо проверить очень просто, – говорит кулинар. – Нужно слегка нажать на плод и если вы почувствуете, что он поддается вашему нажатию, его уже можно есть.

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Еще один признак спелого авокадо – хвостик, который остается от плодоножки.

– Если хвостик отделяется легко, то плод спелый, если плохо – еще нет, – рассказывает Евгений. – Если хвостик уже отвалился, то плод переспел, и лучше его не использовать.

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