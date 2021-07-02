Яичница без единого яйца: актриса Анна Кошмал поделилась рецептом фирменного завтрака

По словам звезды, такое блюдо способно насытить организм на полдня

У киношников и телевизионщиков очень насыщенный рабочий график. Один эпизод сериала или программы могут снимать много часов. Например, чтобы показать 90 минут шоу «Хто зверху?», Новый канал снимает его шесть, а иногда и больше часов. И хотя у актеров есть перерыв на обед, они как никто знают о важности сытного завтрака. Рецептом фирменного утреннего блюда за кулисами шоу «Хто зверху?» с Новым каналом поделилась актриса Анна Кошмал.

– Я люблю яичницу из тофу. Это очень вкусное и сытное блюдо. После него полдня не хочется есть, – рассказывает Анна.

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В том числе благодаря подобному питанию актриса прекрасно выглядит.

– Общее состояние здоровья всегда отражается на лице. Поэтому чем ты больше работаешь, чем больше расходуешь здоровье, тем лучше за ним нужно следить. Это мой простой рецепт красоты, – объясняет звезда. – Я шесть лет не употребляю животных продуктов и минимум четыре раза в неделю занимаюсь йогой.

Помогут ли актрисе занятия спортом обыграть мужскую команду в «Хто зверху?» – смотрите всей семьей этой осенью на Новом канале.

Рецепт яичницы без яиц:

Ингредиенты:

Тофу – 200 г

Авокадо – ½ штуки

Любимые овощи – 100-150 г

Соль, перец, паприка

Способ приготовления:

Тофу разминаем вилкой в творожную кашицу, солим, перчим, добавляем любимые специи. Идеально подойдет паприка или куркума Смесь перекладываем на разогретую сковороду, обжариваем Готовый скрамбл из тофу подаем с авокадо и любыми овощами.

Приятного аппетита!