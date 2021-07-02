Яичница без единого яйца: актриса Анна Кошмал поделилась рецептом фирменного завтрака
По словам звезды, такое блюдо способно насытить организм на полдня
У киношников и телевизионщиков очень насыщенный рабочий график. Один эпизод сериала или программы могут снимать много часов. Например, чтобы показать 90 минут шоу «Хто зверху?», Новый канал снимает его шесть, а иногда и больше часов. И хотя у актеров есть перерыв на обед, они как никто знают о важности сытного завтрака. Рецептом фирменного утреннего блюда за кулисами шоу «Хто зверху?» с Новым каналом поделилась актриса Анна Кошмал.
– Я люблю яичницу из тофу. Это очень вкусное и сытное блюдо. После него полдня не хочется есть, – рассказывает Анна.
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В том числе благодаря подобному питанию актриса прекрасно выглядит.
– Общее состояние здоровья всегда отражается на лице. Поэтому чем ты больше работаешь, чем больше расходуешь здоровье, тем лучше за ним нужно следить. Это мой простой рецепт красоты, – объясняет звезда. – Я шесть лет не употребляю животных продуктов и минимум четыре раза в неделю занимаюсь йогой.
Помогут ли актрисе занятия спортом обыграть мужскую команду в «Хто зверху?» – смотрите всей семьей этой осенью на Новом канале.
Рецепт яичницы без яиц:
Ингредиенты:
- Тофу – 200 г
- Авокадо – ½ штуки
- Любимые овощи – 100-150 г
- Соль, перец, паприка
Способ приготовления:
- Тофу разминаем вилкой в творожную кашицу, солим, перчим, добавляем любимые специи. Идеально подойдет паприка или куркума
- Смесь перекладываем на разогретую сковороду, обжариваем
- Готовый скрамбл из тофу подаем с авокадо и любыми овощами.
Приятного аппетита!