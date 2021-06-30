Боялся крикнуть «Гол!» на всю студию: как Педан и Притула смотрели Евро-2020 за кулисами «Хто зверху?»

Новый канал снимает одиннадцатый сезон любимого развлекательного шоу и раскрывает закадровые секреты

29 июня украинская сборная по футболу обыграла Швецию на Евро-2020 и впервые в истории прошла в четвертьфинал. Украинцы болеют за свою сборную везде! Даже на съемочной площадке одиннадцатого сезона развлекательного шоу «Хто зверху?», которое осенью покажет Новый канал, раздавались крики в поддержку наших футболистов.

– С первым съемочным днем шоу совпала игра «Евро-2020», где украинская сборная играла со сборной Македонии. Матч начался прямо во время съемок, – рассказывает Александр Педан, который в «Хто зверху?» выполняет роль Пана Судьи. – У нас в редакторской есть огромный экран, куда выводятся все камеры. И вот техническая служба проекта вывела в один из квадратиков этот футбольный поединок. Единственное, чего я боялся в тот момент, это крикнуть в микрофон во время объявления результатов в студии «Гооол» или что-то вроде этого (смеется). А еще мы постоянно передавали Притуле в подслушку результат игры. Когда начался перерыв, смогли все вместе полноценно досмотреть этот поединок. Было круто, потому что болела вся съемочная площадка. И наши тогда выиграли со счетом 2:1.

Одиннадцатый сезон развлекательного шоу «Хто зверху?» Новый канал покажет уже этой осенью. Не пропустите взрывную премьеру любимого шоу!

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