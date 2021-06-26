Леся Никитюк и Сергей Притула оставили Наталью Могилевскую без волос (ВИДЕО)

За кулисами шоу Нового канала состоялась неожиданная коллаборация

За столько лет существования шоу «Хто зверху?» все привыкли, что его ведущие Леся Никитюк и Сергей Притула примеряют на себя различные диковинные роли. На этот раз им пришлось стать парикмахерами, но не простыми, а звездными! И случилось это не в рамках шоу. За кулисами «Хто зверху?» ведущие постригли украинскую певицу Наталью Могилевскую. Новый канал узнал, почему звезда решилась на такой шаг.

— Анита Луценко, Даниэль Салем — мы втроем поспорили, что за месяц каждый похудеет на свое количество килограммов. Я — на четыре, Даниэль — на десять. Если мы не достигнем результата до 26 июня, то выполнит наказания. Анита Луценко должна прыгнуть с парашютом — у нее колоссальный страх высоты. Даниэль Салем страдает клаустрофобией — он даже в лифте боится ездить, потому ходит пешком. Он сказал, что если не похудеет, то его можно будет на час закопать в гробу. А если я не справлюсь, то меня постригут налысо. Честно, я делала все, что могла: сидела на диете, ездила в Трускавец на похудение в последние два дня, чтобы все ускорить. Но сегодня утром я увидела на весах триста лишних граммов. Объективно, мы все понимаем, что избавиться от них можно было только с помощью одной таблетки мочегонного. Поэтому и позволила постричь себя, но не налысо. Но после съемок я пойду в баню, потом на эндосферу, и к вечеру будут чистые минус четыре килограмма, — поделилась Наталья Могилевская с Новым каналом.

Звезда с легкостью доверила свои волосы коллегам по шоу-бизнесу. Из головы Могилевской полетели не просто волоски, а целые длинные пряди. Как это было, смотри сама!

Новый канал продолжает съемки 11 сезона развлекательного шоу «Хто зверху?» Ждите премьеру уже осенью!

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